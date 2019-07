Loď s uprchlíky ztroskotala u Libye, zřejmě se utopilo až 150 lidí

O ztroskotání nové skupiny uprchlíků informoval mluvčí UNHCR. Běženci vypluli z Chumsu, který leží 120 kilometrů východně od Tripolisu.

Informace o těchto lidech se v detailech neshodují. UNHCR s odvoláním na přeživší ohlásil, že se k Evropě vydalo 300 lidí, ale není jasné, zda na jedné nebo na dvou lodích. Přeživším pomohli rybáři a libyjská pobřežní stráž je podle mluvčího UNHCR odvezla do Libye.

If estimated figures are correct, this is the largest loss of life on the central Med in 2019.



A reminder, if it was needed, that there MUST be a shift in approach to the Mediterranean situation.



Urgent need to save lives at sea. https://t.co/wTl7Thwzru