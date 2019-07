Kdo zmasakroval Súdánce při červnovém protestu? Najevo vyšly hrozivé věci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokojný protest v Súdánské metropoli Chartúm letos v červnu krvavě potlačily polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF). Odpovědnost za incident, při kterém zemřelo nejméně několik desítek lidí, však nenesou vládnoucí generálové, nýbrž jejich podřízení, kteří neuposlechli rozkazy. Prohlásil to dnes představitel vyšetřovací komise, která byla kvůli incidentu ustavena. Šéf RSF generál Mohamed Hamdan Dagalo přitom v minulosti odmítal, že by jeho jednotky byly do incidentu zapleteny, píší zahraniční agentury.