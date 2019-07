Nigérie je ve válce s šíitskými muslimy, střety s armádou končí krvavě

Členové IMN za propuštění svého vůdce pravidelně demonstrují v hlavním městě Abuja. Protesty se přitom obvykle vyhrotí a vyústí ve srážky s policií, která do šíitů často střílí ostrými náboji.

Zakzaky byl zatčen v roce 2015 po střetu šíitů s nigerijskou armádou, soud ale o rok později přikázal jeho propuštění. Vláda však příkaz soudu neuposlechla a přišla s novými obviněními, na základě kterých šíitského vůdce společně s jeho manželkou zadržuje dodnes.

Podle protestujících nemá jejich vůdce ve vězení dostatečnou lékařskou péči.

Dear #IMN members, those who call you Iranian-backed, those who want to hijack your peaceful rallies, those who are responsible for manhandling the innocent Nigerians, tell them whole world of humanity standsby us. You're not alone, we #Kashmiris standby you!@MBuhari @elrufai pic.twitter.com/2PH9Jj67zL