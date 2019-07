Boje u Tripolisu se opět vyhrotily, znesvářené armády na sebe podnikají nálety

Podle anonymních vyjádření činitelů Sarrádžovy vlády zaútočila LNA v noci na dnešek na letiště u města Misuráta, jež leží východně od hlavního města. LNA se přitom také zmocnila vojenského tábora jižně od Tripolisu.

Haftarovy síly se také údajně snaží získat kontrolu nad hlavní silnicí, která vede mezi Tripolisem a Misurátou. Pokud by se jim to podařilo, byla by to podle AP pro vládu podporovanou OSN významná ztráta.

Who controls what in #Libya by the end of July, 2019



↗️ Libyan National Army - ~1,261,048 km2 (~77,66%)



↘️ Gov't of National Accord - ~101,816 km2 (~6,27%)



Tribes remain in control of ~260,989 km2 (~16,07%)

of Libya's territory alongside the Southern border



