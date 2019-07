Masakr v Nigérii: Islamisté z Boko Haram zaútočili na pohřbu, 65 mrtvých

"Útočníci přijeli kolem 12:30 SELČ na třech motocyklech a zahájili palbu na skupinu mužů, kteří se vraceli z pohřbu příbuzného v okrese Nganzai poblíž města Maiduguri," uvedl vůdce místních milic Bunu Bukar Mustapha. "Naši muži našli po útoku 23 mrtvých těl," dodal.

Později úřady oznámily, že bilance vzrostla na 65 mrtvých a deset zraněných, neboť bezpečnostní jednotky objevily další těla v jedné z přilehlých vesnic.

V okrese Nganzai v nigerijském státě Borno útočí bojovníci Boko Haram opakovaně. Loni v září zde ve dvou vesnicích usmrtili osm lidí a ukradli dobytek poté, co se jim místní obyvatelé snažili v odvedení zvířat zabránit.

#NIGERIA: Last Friday, 26 July, marked exactly a decade -10 YEARS - since #BokoHaram launched its revolt in NE #Nigeria, that later evolved to a deadly insurgency. For @CrisisGroup’s reports, briefings and op-eds on the conflict since 2010, pls CHECK HERE: https://t.co/ml78hRoNTa pic.twitter.com/OISmzChlDs