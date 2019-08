Studenty v Súdánu postřílela ochranka banky, tvrdí armáda

"Bezpečnostní složky, které střežily súdánsko-francouzskou banku, zahájily ostrou palbu, jež vedla k politováníhodným ztrátám na životech v Severním Kurdufánu," uvedl generálporučík Džamál Ibráhím.

Studenti v súdánském státu Severní Kurdufán, jehož je Ubajjid hlavním městem, v pondělí protestovali kvůli nedostatku chleba a paliva. Střelci pět z nich zabili a dalších šest desítek zranili.

High school students in various Sudanese cities take to the streets in response to killing of students in El Obeid, western #Sudan #SudanUprising pic.twitter.com/Rdg9nHLh5a