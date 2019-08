Libye zavře tři největší zadržovací střediska pro migranty

"V těchto zadržovacích střediscích, alespoň v některých z nich, funguje obchodní model. Zahrnuje pašeráky, převaděče a někdy také nucené práce," uvedl šéf Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v Libyi Jean-Paul Cavalieri. Mnoho afrických migrantů směřujících do Evropy podle něj kriminální živly prodávají na trzích s otroky, ženy jsou často nuceny k prostituci a muži k nuceným pracím.

Oznámení přichází několik dní poté, co tripoliská vláda premiéra Faíze Sarrádže čelila mezinárodní kritice za to, že navrátila desítky migrantů zachráněných na moři do střediska v Tadžuře. To bylo začátkem července terčem leteckého náletu, incident nepřežilo přes 50 utečenců.

Podle vysokých představitelů OSN by mohl být tento útok považován za válečný zločin. Obě strany konfliktu, tedy jak Sarrádžova vláda, tak samozvaná Libyjská národní armáda (LNA) vedená polním maršálem Chalífou Haftarem, jež vede od dubna ofenzivu proti hlavnímu městu, byly totiž o poloze střediska předem informovány. Odpovědnost za útok oba tábory odmítají.

Minulý týden se ve Středozemním moři utopilo zhruba 150 migrantů, kteří vypluli z Libye. Podle OSN šlo o největší letošní neštěstí tohoto druhu. Ve čtvrtek zachránila organizace Proactiva Open Arms na moři 52 lidí z lodi, které hrozilo potopení poblíž libyjského pobřeží. Španělské úřady už dříve organizaci pohrozily, že pokud se svými záchrannými misemi nepřestane, může čelit pokutám až 900.000 eur (23,2 milionu Kč).

Libye je nejčastější výchozí zemí pro lodě s migranty. Evropská unie se v minulých letech spolu s pobřežní stráží a dalšími libyjskými jednotkami snaží bránit uprchlíkům vydat se na nebezpečnou cestu přes moře. Podle ochránců lidských práv se tím ale běženci dostávají do rukou nebezpečných ozbrojených skupin nebo zůstávají ve špinavých zadržovacích střediscích. Podmínky v některých z nich přirovnal UNHCR nedávno k mučení.