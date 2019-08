Nový prezident Tuniska? Islamisté mají poprvé od arabského jara svého kandidáta

Je to vůbec poprvé, co Strana obnovy nominovala prezidentského kandidáta od přechodu Tuniska k demokracii po revoluci v roce 2011. S odvoláním na úterní prohlášení nejsilnější strany v tuniském parlamentu o tom dnes informovala agentura Reuters.

V Tunisku se budou konat předčasné volby po červencovém úmrtí prezidenta Kaída Síbsího, který zemřel po krátké hospitalizaci ve věku 92 let.

In my new article for @pomed I discuss Beji Caid #Essebsi’s complex political legacy in #Tunisia, why he managed to build bridges where others failed, but also why his policies fell so short on so many fronts.https://t.co/zuxowQCUzL