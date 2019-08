Ebola nahání strach. Kongo a Rwanda omezují přeshraniční pohyb

Jako příklady důvodů, ze kterých nebude přechod hranice povolen, uvedli ministři účast na vzdělávacích aktivitách či na náboženských pochodech. Opatření však nemá podle prohlášení narušit ekonomický a společenský chod v oblasti.

Hranici mezi rwandských městem Gysenyi a přilehlým konžským městem Goma přejde denně několik desítek tisíc lidí. Na obou stranách přechodu zdravotníci měří všem průchozím teplotu a nabádají je k mytí rukou.

Dvoumilionová Goma je v pohotovosti již několik týdnů od doby, kdy se zde objevil první nakažený. Minulý týden tam úřady potvrdily první přenos viru v rámci rodiny místního horníka. Ten následně nemoci podlehl, zdravotní stav jeho dcery a ženy, jež se od něj nakazily, se však podle agentury Reuters zlepšuje. Zdravotníci se nyní snaží najít a naočkovat všechny, kteří s nimi přišli do styku.

Rwandské úřady před necelým týdnem asi na osm hodin jednostranně uzavřely hraniční přechod mezi Gomou a Gysenyi. Uzavírka způsobila mezi místními paniku, řada lidí totiž dochází do sousední země do práce, nebo tam má část rodiny. Po protestech Konga a mezinárodních organizací se přechod zase otevřel.

Experti se obávají, že kdyby se hranice zavřela, začnou lidi přecházet nelegálně, čímž by se zvýšilo riziko nekontrolovatelného šíření nákazy.

Podle agentury Reuters bude pro vývoj epidemie zásadní to, jak se podaří zvládnout situaci v hustě osídlené Gomě, která je regionálním obchodním uzlem a kde se nachází i mezinárodní letiště.

This week marks 1 year since the #Ebola outbreak started in eastern #DRC. @WHO is committed to accelerating response efforts. Here’s a look at how Ebola cases have evolved over the past year. pic.twitter.com/HPLpv0TKov