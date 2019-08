Je to třetí záchranná akce Ocean Viking v posledních třech dnech. V pátek vzala posádka na palubu 85 migrantů a stejný počet o den později, přičemž se převážně jednalo o lidi ze Senegalu, Mali, Pobřeží slonoviny a Súdánu. Dnes podle vyjádření MSF zachránila migranty z gumového plavidla "nezpůsobilého k plavbě na moři". Nalezla je v mezinárodních vodách u Libye.

BREAKING: In their third operation in three days, @MSF_Sea and @SOSMedIntl teams have just rescued 81 people from an unseaworthy rubber boat. The distress case was located in international waters off the coast of Libya.



There are now 251 rescued people onboard the #OceanViking pic.twitter.com/mcNjk07VAU