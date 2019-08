"Naším hlavním cílem je zbavit bolesti ty ženy, které trpí kvůli podvodníkům. Jako guvernér nemám radost z toho, že vedu ženy, které jsou smutné a mají zlomená srdce," citovala zpravodajská stanice BBC guvernéra provincie Dáresalám.

Nápad prý dostal poté, co si loni do kanceláře pozval matky samoživitelky; mnoho z nich mu řeklo, že je jejich muži podváděli. Makonda neuvedl, v jaké fázi se jeho plán nachází a podle BBC není ani jasné, zda by něco takového bylo legální či vůbec technicky možné.

Guvernér Makonda je známý svými kontroverzními výroky a plány, které se často nakonec neuskuteční. V roce 2018 například prohlásil, že zřídil operační skupinu, jejímž úkolem bylo pátrat po homosexuálech a zatýkat je. Tanzanská vláda však následně uvedla, že takový záměr neodpovídá její oficiální politice.