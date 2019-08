Exploze, střelba, úprk vojáků. islamisté v Somálsku zaútočili na základnu

S odvoláním na místní a vojenské zdroje o tom informovala agentura Reuters.

Útok se odehrál dopoledne v zemědělské oblasti Lower Shabelle, zhruba 70 kilometrů od hlavního města Mogadiša. "Směrem od somálské vojenské základny jsme slyšeli dva velké výbuchy a střelbu. Viděl jsem utíkat několik vojáků, ale nevím, kolik jich zemřelo," uvedl jeden z místních stařešinů.

#SOMALIA 📌: A large explosion followed by heavy gunfire in an army base in Awdhegle a town which is newly captured from Al-shabaab, some 70km SW of #Mogadishu pic.twitter.com/vZuQAIsYGW