Ebola se v Kongu rozšířila do třetí provincie, virus zabil mladou matku

Ebole podlehla šestadvacetiletá žena, zdravotníci virus zjistili také u jednoho z jejích dětí, které zůstává v lékařské péči. Nakažení pochází z okolí města Mwenga, které leží více než 200 kilometrů jihozápadně od dvoumilionového města Goma, kde se koncem července vyskytlo několik případů.

A mother and her child, have been confirmed with #Ebola in Mwenga, South Kivu 🇨🇩. These are the first cases in this province.



As soon as the alert was raised last night, response teams were on the ground ready to provide treatment, start tracing contacts and begin vaccination. pic.twitter.com/g9CWra7PgC