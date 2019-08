Uprchlík strávil 11 dní na moři, přežil jediný z 15 lidí

Skupina 15 lidí, včetně jedné těhotné ženy, vyplula z libyjského města Závíja, asi 45 kilometrů západně od metropole Tripolisu. Cestu jim zajistil libyjský pašerák lidí, který si za místo na modrém nafukovacím člunu s jediným motorem účtoval 700 dolarů (asi 16.200 korun). "Dal nám GPSku a řekl nám ´jeďte na Maltu´," vzpomíná utečenec.

Nejdříve jim došel benzín, potom jídlo a nakonec voda. "Na moři jsme byli 11 dní. Začali jsme pít mořskou vodu. Po pěti dnech zemřeli dva lidé. Poté každý další den umírali dva další," řekl. Na slunci se začala těla rychle rozkládat a zapáchat a tak je přeživší házeli do moře. Těhotná žena a další muž podle něj pocházeli z Ghany, dva utečenci byli z Etiopie a zbylých 11 ze Somálska.

"Viděli jsme mnoho lodí. Křičeli jsme ´pomoc, pomoc!´. Mávali jsme, ale jenom kolem nás projížděly. Také kolem nás proletěla helikoptéra," uvedl muž, který je nyní napojen na kapačky a nemůže chodit.

Posledních několik dní na lodi bylo podle jeho slov jako ve snu, na samotný okamžik, kdy ho zachránila maltská helikoptéra si prý nepamatuje. Ví jen, že se probudil v nemocnici.

Mohammad původně pochází z Etiopie, kde byl členem Oromské osvobozenecké fronty (OLF). Ta bojovala za právo Oromů na sebeurčení a etiopská vláda ji donedávna označovala za teroristickou organizaci. "Pokud se vrátím do Etiopie, budu zatčen," sdělil muž. Posledních 15 let tak pobýval v Eritreji a v Súdánu. Do Libye vycestoval poté, co mu jeho přátelé z Německa navrhli, aby za nimi přijel.

Evropská unie stáhla z vod u Libye všechna plavidla své pohraniční agentury Frontex, dohled v oblasti nyní provádí pouze letecky. Lodě humanitárních organizací, které nyní jako jediné migranty na moři zachraňují, čelí stále větším překážkám ze strany evropských vlád, zejména Itálie a Malty, jež jsou libyjskému pobřeží nejblíže.

Od začátku letošního roku Malta, nejmenší členský stát EU, zachránila a přijala více než tisícovku migrantů, uvedl úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.