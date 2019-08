Další problémy Huawei? Prý pomáhá špehovat opozici

"Tvrzení, že Huawei pomáhal africkým vládám, mezi nimi i Ugandě, špehovat jejich politické oponenty, je naprosto lživé," prohlásil mluvčí ugandského prezidenta. Dodal, že závěry reportáže WSJ jsou pokračováním obchodní války mezi Spojenými státy a čínskou firmou. Mluvčí zambijské vlády na twitteru označil reportáž za zaujatou.

Ačkoliv autoři reportáže nezjistili, že by špionáž v Africe prováděl přímo Peking, píše se v ní, že činitel čínské ambasády v Kampale doprovázel ugandské politiky při cestě do Číny. Při návštěvě delegace zavítala také do sídla Huawei, kde obdržela "podrobnosti ohledně sledovacích systémů, které (technologický) obr instaluje po celém světě".

Čínská ambasáda v Ugandě na twitteru uvedla, že reportáž je "ČISTĚ FALEŠNÁ ZPRÁVA a ABSOLUTNĚ NEPODLOŽENÁ".

Agentura Reuters ve středu uvedla, že ugandská policie nechala v metropoli Kampale i v dalších městech nainstalovat od společnosti Huawei sledovací systém za 126 milionů dolarů (2,92 miliard korun). Podle vlády má pomoci snížit míru násilné kriminality. Opozice se však obává, že je policie příliš zkorumpovaná a neefektivní na to, aby dokázala data ze systému vyhodnotit a na zločince si došlápnout. Místo toho má dojem, že bude vláda kamerový systém, který v sobě skrývá i technologii rozpoznávání obličejů, používat ke sledování politických oponentů a k potlačování občanských protestů.

Podle WSJ pomáhal Huawei vládám sledovat opoziční figury na sociálních sítích. V Ugandě sledovala i komunikaci poslance Roberta Kyagulanyiu, který se proslavil jako zpěvák Bobi Wine. Ten v zemi, kde je polovině obyvatelstva méně než 16 let, usiluje o generační politickou obměnu.

V rozhovoru s agenturou AFP Wine prohlásil, že ho obvinění WSJ nepřekvapují a varoval stávajícího 75letého prezidenta Yoweriho Museveniho, že pokusy o zastavení jeho politického vzestupu jsou odsouzeny k nezdaru. "Jen ať si zapamatuje, že žádná intervence ze zahraničí nemůže zastavit vítr změn v naší zemi," prohlásil politik.