Horší než ebola. Spalničky zabily letos v Kongu už přes 2700 lidí

Ačkoliv jde o největší epidemii spalniček v zemi za posledních deset let, nevěnuje se jí podle jeho názoru dostatečná pozornost. Pro boj s nemocí se tak ani nedaří od mezinárodních dárců získat dostatek prostředků.

Nakažené spalničkami podle Janssena hlásí 23 z celkových 26 provincií Konga. Nemoc se přitom dál šíří kvůli nízké proočkovanosti obyvatelstva a nedostatečným hygienickým návykům. V řadě oblastí také působí ozbrojené skupiny, které nutí mnoho lidí opouštět své domovy a které ztěžují lékařům práci.

DRC: Alongside the Ebola outbreak, a deadly measles outbreak is spreading life wildfire. Without a significant mobilisation of resources, it could get even worse warns MSF. Read more here: https://t.co/LMZ4oVWKAK pic.twitter.com/55tDWQUUqO