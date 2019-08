Kruté boje v Libyi: Haftar stupňuje agresivitu, šanci větří IS. Velká hrozba pro Evropu

"Boje, které dnes (ve středu) vypukly, byly kruté," uvedl mluvčí Sarrádžovy vlády. Dodal, že při nich zemřelo 20 příslušníků LNA a desítky utrpěly zranění. GNA podle něj ztratilo sedm mužů. Střet se odehrál asi 40 kilometrů jižně od centra Tripolisu.

Haftarovy síly naopak na facebooku uvedly, že útok GNA odrazily a uštědřily "nepřátelským milicím" významné ztráty. Informaci přinesla agentura AFP.

Airstrike Targeted Abu kammash Area Western Libya.. #Libya pic.twitter.com/6VFDmBpoKx — Mohamed Elganga (@Elganga90) August 19, 2019

Postup Haftarových jednotek na libyjskou metropoli se v posledních týdnech v podstatě zastavil. Haftar proto stupňuje letecké útoky, částečně i kvůli tomu, aby udržel vlastní pozici na východě země, tvrdí expert na Libyi z Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR) v rozhovoru pro francouzský list Le Monde.

Čím víc bude Haftar oslabovat v bojích na zemi, tím více bude stupňovat svou agresivitu a spoléhat se právě na bombardování, čímž bude vystavovat stále většímu ohrožení civilní obyvatelstvo. Ukázkou toho jednání jsou v posledních týdnech časté nálety na letiště v Misurátě či nedávný útok na město Murzúk na jihozápadě země, při kterém zemřelo nejméně 43 lidí.

Pokud se Haftarovo tažení proti GNA přestane dařit, bude rovněž ohrožena jeho pozice na východě země, kde je nahlížen jako jediné řešení libyjského vládního schizmatu, tvrdí expert. Pokud by polní maršál dál oslaboval, mohly by kmeny a milice na východě země například přistoupit na nějaké řešení nabídnuté mezinárodním společenstvím. Je však také možné, že se v oblasti objeví jiný vůdce, se kterým bude Haftar soupeřit o loajalitu místních. Boje by se tak mohly rozšířit a i na východě Libye by zavládla anarchie.

Tohoto bezvládí by zřejmě dobře dokázali využít bojovníci přidružení k teroristické organizaci Islámský stát (IS), jejichž působení v zemi již nyní zesiluje. Ti by pak mohli být ohrožením nejen pro Libyi, ale i pro celý přilehlý region a případně i pro Evropu, uvedl odborník z ECFR.

Podle posledních údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky si už boje u Tripolisu vyžádaly 1093 mrtvých a 5752 zraněných. Od dubna muselo také 120.000 lidí opustit svoje domovy.