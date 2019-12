79 mrtvých po teroru v Mogadišu. Turecko vyslalo na pomoc vojenské letadlo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do Somálska dnes přiletělo turecké vojenské letadlo, které má do Turecka převést kolem 15 nejvážněji raněných po včerejším bombovém útoku. Ten si vyžádal nejméně 79 obětí a desítky raněných. Letadlem do země přicestovalo také 24 tureckých doktorů a zdravotnický materiál. Turecko je blízkým spojencem Somálska a poskytuje mu značnou zahraniční pomoc.