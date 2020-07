Africký stát Gabon má první premiérku v historii

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Gabonský prezident Ali Bongo dnes jmenoval dosavadní ministryni obrany Rose Christiane Ossoukaovou Rapondaovou do čela vlády. Je to poprvé v historii, co má tato západoafrická země premiérku, informovala agentura Reuters.