Afrika kvůli koronaviru hlásí potíže s přepravou zboží a pomoci

"Afrika potřebovala Marshallův plán k zajištění svého rozvoje a na boj proti chudobě už před epidemií. Koronavirus je další argument pro vyhlášení Marshallova plánu pro Afriku," prohlásil Issoufou. V Nigeru evidují jenom 98 potvrzených případů nákazy a pět lidí tam zemřelo.

Světový potravinový program (WFP) tento týden upozornil, že v centrální oblasti Sahelu, který se rozkládá na jižním okraji Sahary, hrozí humanitární krize. Nedostatkem potravin je tam už nyní ohroženo pět milionů lidí a krizi podle WFP nebude možné zvládnout, jestliže se tam začne šířit koronavirus. Subsaharská Afrika dováží ročně až 40 milionů tun obilovin.

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) upozornila, že v západní Africe, která v letech 2014 až 2016 bojovala s epidemií eboly, vedlo vyhlášení karantény k hladovění a podvýživě. Omezení pohybu lidí zamezilo farmářům najímat potřebné dělníky a také přepravovat úrodu na trhy.

K současné situaci FAO uvedla, že z globálního pohledu je zásobování potravinami narušeno minimálně a zásoby jsou odpovídající. Problémy jsou spíš v logistice, kdy není možné dopravit zásilky na určená místa. FAO očekává narušení zásobovacích řetězců v dubnu a květnu.

To, jak si chudé africké země poradí s koronavirem, vyvolává obavy stejně jako to, jak to zvládnou státy, v nichž se bojuje. K nim patří Libye, která dnes ohlásila první mrtvou. Je jí pětaosmdesátiletá žena, u níž byla nákaza koronavirem potvrzena až po smrti.

Mezinárodně uznávaná libyjská vláda sídlící v Tripolisu hlásí z území, které kontroluje, deset nakažených. Na východě a jihu Libye, tedy na území kontrolovaném polním maršálem Chalífou Haftarem, žádného nakaženého neohlásili.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) upozornil na zhoršenou sanitární situaci v Libyi. Podle něj nemusí tamní zdravotnictví epidemii zvládnout. "Zdravotnická zařízení mají omezené finanční prostředky a potýkají se s nedostatkem vybavení i léků," řekl mluvčí UNHCR Babar Baloch. Mnoho klinik a nemocnic, které se nacházejí v oblasti bojů, bylo poškozeno a nefunguje, dodal.