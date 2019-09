Armáda USA udeřila v Libyi, při náletu bylo zabito 11 radikálů IS

"Cílem náletu bylo zneškodnit teroristy IS a zabránit jim v útoku na Libyjce," oznámil generálmajor William Gayler z amerického velitelství pro Afriku (AFRICOM).

Islámský stát přišel do Libye společně s chaosem, který zde vypukl po svržení dlouholetého diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011. Část z nich se přesunula do libyjské pouště v roce 2016, kdy přišli o baštu v přístavním městě Syrta. Spojené státy, které až do náletu minulý čtvrtek v oblasti nezasáhly už déle než rok, nyní uvedly, že odmítají teroristy nechat využívat nyní v zemi panující chaos.

Od pádu Kaddáfího v této severoafrické zemi bojují o moc dva kabinety. Ten na východě země, podporovaný samozvanou Libyjskou národní armádou (LNA) vedenou polním maršálem Chalífou Haftarem, neuznává vládu premiéra Faíze Sarrádže v Tripolisu, která má podporu OSN. Haftar zahájil letos v dubnu na hlavní město ofenzivu.

Boje se z Tripolisu rozšířily i do dalších měst a způsobily "mikrokonflikt" v Murzúku, kde podle vyslance OSN v Libyi za poslední dva měsíce zemřelo přes 100 civilistů.