Atentátník se odpálil u armádní základny v Mogadišu, zahynulo osm vojáků

O incidentu informovala podle agentury Reuters somálská policie a zdravotníci. Vojenská zařízení jsou často cílem islamistické milice Šabáb blízké teroristické organizaci Al-Káida.

🔴📸 At least 8 soldiers killed, more than 14 others wounded after suicide bomber detonates outside army base: #Somali police#Mogadishu pic.twitter.com/jm9GwOSYQj