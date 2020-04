Bez nákazy koronaviru je posledních 19 zemí. OSN se obává vážné krize

Několik zemí má navzdory tomu stále jen jeden nebo dva případy, několik dokonce žádný případ nákazy neeviduje. Mezi tyto země patří například Jemen, Jižní Súdán, Vanuatu, Šalamounovy ostrovy a Tonga. Celkem zbývá 19 zemí, které nemají jediný případ nákazy koronavirem, všechny jsou v Asii, Africe nebo Oceánii.

Naopak v Evropě a v USA případy nakažení stále stoupají, například v New Yorku zemřelo v úterý 253 lidí. Guvernér Andrew Cuomo to nazval „ohromující“. "Je to hodně ztrát, hodně boleti, to je spousta slz a zármutku, který lidé z celého tohoto státu cítí," řekl guvernér na brífinku na Manhattanu.

Spojené království i Španělsko ohlásily v několika minulých dnech zatím největší počet úmrtí. Podle statistik ale počet uzdravených převládá, aktuálně jich je 178 836. Státní úředníci přesto očekávají, že počet úmrtí bude i nadále stoupat, protože propuknutí nemoci COVID-19 dosáhne svého předpokládaného vrcholu v nadcházejících týdnech.

Situace se ale horší i mimo Evropu a Ameriku. Například v Tichomoří se od minulého týdne podle serveru news.com.au zhoršila o více než 120 případů. Guam je ohniskem v regionu s 53 případy a dvěma úmrtími.

