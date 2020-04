Blízký východ má šanci posílit boj s koronavirem, tvrdí WHO

WHO uvedla, že ve východostředozemním regionu, do něhož zahrnula blízkovýchodní země a Pákistán, Afghánistán, Somálsko a Džibutsko, se nákaza koronavirem potvrdila u více než 77.000 lidí a způsobila bezmála 4000 úmrtí. Do statistiky není zahrnuto Turecko.

Zhruba 78 procent nakažených v regionu hlásí Írán, v ostatních zemích je méně než 4000 infikovaných a ve většině z nich méně než 1000 případů, uvedl regionální krizový ředitel WHO Richard Brennan.

Počty úmrtí ve srovnání s počtem nakažených jsou v oblasti podle WHO srovnatelné s ostatními státy světa. Křivka nově nakažených v Íránu se v posledních dnech patrně zplošťuje, v jiných státech ale nadále hrozí prudší nárůst, uvedl Brennan na tiskovém brífinku v Káhiře

"Ve všech ostatních zemích, ve většině případů vidíme znepokojující nárůst v počtech," řekl představitel WHO a zdůraznil, že je zapotřebí včasné testování a izolovaní nemocných.

Mnoho států v regionu je oslabeno konflikty či politickými krizemi, což budí obavy z toho, jak se budou s koronavirem schopny vypořádat jejich zdravotnické systémy.

Řada mezinárodních organizací zároveň upozorňuje na možný dopad koronaviru na miliony uprchlíků a vnitřně vysídlených osob a uvádí, že uzavírání hranic může ztížit dovoz humanitární pomoci.