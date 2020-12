Boje v Mosambiku vyhnaly z domovů přes půl milionu lidí, islamisté okupují několik měst

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Útoky ozbrojenců v provincii Cabo Delgado na severu Mosambiku vyhnaly z domovů přes 570.000 lidí z celkem 21 milionů obyvatel. Podle agentury Reuters to dnes v televizním projevu oznámil prezident Filipe Nyusi. Slíbil také porazit povstalce, jejichž útoky se od chvíle, co se loni přihlásili k Islámskému státu, stále stupňují co do počtu i intenzity.