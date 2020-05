Bomba rozmetala minibus, kterým jeli lidé na pohřeb. Nejméně 10 mrtvých

"Nejméně deset civilistů zahynulo dnes ráno při explozi v oblasti města Lafole," uvedlo ministerstvo v prohlášení k incidentu. Dodalo, že minibusem jeli truchlící na pohřeb.

At least 10 people died and 12 were wounded when an explosive device ripped through a minibus outside the Somali capital Mogadishu on Sunday, the government saidhttps://t.co/nhsnxlLsc2