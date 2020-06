Covid-19 zasáhl střední třídu v Africe. Milionům lidí hrozí extrémní chudoba

James Gichina před 15 lety začínal jako řidič a převážel lidi z letiště. Pak se z něj stal průvodce na safari a později si s pomocí půjček z banky koupil dvě dodávky, kterými vozil turisty. Jeho zákazníky byli stejně jako on členové rostoucí africké střední třídy - bankéři z Nigérie, podnikatelé z technologické branže z Jihoafrické republiky, nebo jeho krajané z Keni, kteří si konečně mohli dovolit výlety za krásami přírody ve své zemi.

Když se ale kvůli pandemii covidu-19 zhroutil turistický ruch, Gichina ze svého minibusu odmontoval sedačku a začal ji využívat při prodeji vajíček a zeleniny. Za to, co teď vydělá, má problém zaplatit nájem, jídlo i poslat svého devítiletého syna do školy. "Tvrdě jsme pracovali, aby se nám žilo lépe," říká tento 35letý muž o sobě a svých kolezích z turistického ruchu. Teď podle něj nemají nic.

Odborníci Světové banky (SB) dle listu The New York Times varují, že kvůli pandemii hrozí, že až 58 milionů obyvatel Afriky se propadne do extrémní chudoby. Ale v ohrožení se ocitl i jeden z největších úspěchů tohoto kontinentu posledních let: rostoucí střední třída. Ta v uplynulé dekádě sehrála klíčovou roli v rozvoji kontinentu. Noví majitelé firem a podnikatelé stáli za vznikem pracovních míst, díky kterým se zlepšila i situace jiných. Vzdělané rodiny a mladí lidé s penězi navíc stojí za růstem poptávky po spotřebním zboží, výzvami k demokratickým reformám a úsilí o zlepšení školství a zdravotnictví.

Asi 170 milionů z celkových zhruba 1,3 miliardy obyvatel Afriky se počítá mezi střední třídu, ale kolem osmi milionům z nich kvůli koronavirové krizi a následnému hospodářskému propadu hrozí chudoba, varuje výzkumná organizace World Data Lab.

Jde o krok zpět, který kontinent může pociťovat celá nadcházející léta. Podle některých odhadů se africká střední třída za posledních 30 let trojnásobně rozrostla díky možnostem, jaké nabízí například technologický sektor, výroba nebo turistika. Nyní ale tento region poprvé za 25 let čelí hospodářské recesi. Rostoucí střední třída byla "klíčová pro budoucí ekonomické vyhlídky afrických zemí", říká Landry Signé z Centra afrických studí na americké Stanfordově univerzitě. Pandemie covidu-19 podle něho zmaří sny africké střední třídy.

Propad pociťuje také střední třída v Nigérii. Kvůli pandemii klesly příjmy z ropy, v zemi roste nezaměstnanost a její hospodářství se dostalo do recese, jež by podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) mohla trvat do příštího roku. Poptávka po zboží a službách vyschla, což přivedlo do potíží drobné podnikatele a malé firmy závislé na stabilním příjmu. Biola Kazeem založil agenturu pro sportovní marketing před šesti lety, kdy spojil svoji vášeň pro sport se znalostmi, které mu dalo studium oboru komunikace. Ale s tím, jak byly sportovní akce zrušeny či odloženy, přišel o 70 procent zakázek a polovině ze svých jedenácti zaměstnanců musel dát neplacené volno. I když si dokázal poradit s těžkostmi v začátcích podnikání, "na něco takového jsme naprosto nebyli připraveni," přiznává.

World Data Lab definuje střední třídu v Africe jako domácnost, kde každý její člen denně utratí mezi jedenácti a 110 dolary (zhruba od 262 do 2600 Kč). Její příslušníky od chudých odlišuje to, že mají stálý příjem.

Pandemie ohrožuje i branže, které se s podporou místních vlád teprve rodí. Například Rwanda podporuje textilní a módní průmysl ve snaze omezit dovoz použitého oblečení ze Spojených států a rozjet výrobu. Třicetiletý Matthew Rugamba v roce 2011 založil značku House of Tayo, která patří mezi špičku na rwandské módní scéně. Ale kvůli opatřením, jež kvůli šíření koronaviru zavedly rwandské úřady, musel svůj obchod zavřít. Když ho zase otevřel, nepřišli skoro žádní zákazníci.

I když se přeorientoval na výrobu masek a rozjel zásilkovou službu, obchod se na původní úroveň nevrátil. "Dostali jsme se do situace, kdy si lidé cenili toho, co děláme," říká. Nyní si ale dělá starosti, zda jeho značka, do jejíhož budování investoval devět let života, vydrží do dalšího dne.