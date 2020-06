Covid-19 se Africe nevyhnul. Obavy z katastrofy se však nejspíš nevyplní

Před pěti měsíci Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala varování, že se virus začal šířit i na africký kontinent a mohl by zapříčinit krizi kvůli zdejší slabé zdravotní infrastruktuře. Melinda Gatesová, manželka známého miliardáře a spoluzakladatelka Nadace Billa a Melindy Gatesových, v rozhovoru pro CNN oznámila, že se kolem dubna budou po ulicích nacházet mrtvá těla lidí infikovaných covidem-19. Ačkoliv Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a WHO tvrdí, že tato varování byla velmi důležitá, protože v té době nikdo o covidu-19 neměl žádné informace, hrůzné scénáře se nenaplnily.

Ředitel CDC pro Afriku John Nkengasong se domnívá, že je to hlavně díky africkým vůdcům, kteří zasáhli v prvních fázích šíření viru. „Vedení kontinentu si vedlo mimořádně, když reagovalo koordinovaně,“ řekl Nkengasong a dodal, že tvrdá rozhodnutí jednotlivých zemí Afriky společně s léty zkušeností s řešením nemocí jako ebola významně snížila možné riziko zdravotnické krize. Ukázkou tvrdých opatření je Jihoafrická republika, která uzavřela hranice a zavřela školy, než se počet nakažených přiblížil ke stovce. Poté byla vyhlášena karanténa.

Odborníci očekávají, že se ohnisko viru na africký kontinent dostane, ale předpokládají, že úmrtnost nebude vysoká. Tvrzení se opírá o studii zveřejněnou v časopise BMJ Global Health, která se zabývala modelací možného šíření viru na africkém kontinentě společně s úmrtností. Autoři uvádějí, že klíčový faktor je v dopravní infrastruktuře, která není v Africe nijak rozvinutá, a proto nemá virus tolik příležitostí k nekontrolovatelnému šíření jako ve vyspělých státech, kde je často integrovaná doprava přeplněna.

Modelace zahrnula i klimatické faktory, ale podle odborníků má Afrika jasnou výhodu v samotných obyvatelích. Africká populace je z více než 70 % mladší 30 let. Také zde nalezneme velmi málo civilizačních nemocí, jako jsou obezita nebo cukrovka, které zvyšují možné riziko úmrtí na covid-19.

CNN poukazuje na Japonsko, které má jednu z nejstarších populací na světě, přesto se zde virus nestal smrtícím jako v USA nebo Itálii. Brazílie se v současné době nachází na druhé příčce nejvíce zasažených zemí, a to i přes to, že je zde vysoká teplota a vlhko. „Nejedná se o jediný faktor. Různé faktory pomáhají k vytvoření určitého vzorce, které jsou v zemi patrné. Tento model jsme vytvořili, abychom tomu všemu porozuměli,“ řekl analytik Humphrey Karamagi.

WHO minulý týden ohlásilo zdvojnásobení případů v Africe za méně než 20 dnů, ale není jasné, kolik je případů ve skutečnosti. Africké země bojují s nedostatečným testováním a Nkengasong oznámil, že členské státy CDC provedly jen čtvrtinu potřebných testů. CNN dodává, že existují náznaky ohnisek například v severovýchodní Nigérii, kde ministr zdravotnictví připustil, že nárůst nevysvětlitelných úmrtí v dubnu připisuje covid-19.

„Věříme, že v Africe nebude velké množství závažných případů a úmrtí,“ řekla ředitelka WHO pro Afriku Matshidiso Moetiová.