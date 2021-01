Další muslimská země navázala vztahy s Izraelem. Súdán podepsal "Abrahámovu dohodu"

Súdánský ministr spravedlnosti podepsal tzv. Abrahámovu dohodu, skrze kterou normalizovaly své vztahy s Izraelem v loňském roce Bahrajn a Spojené arabské emiráty. Navázání vztahů mezi Súdánem a Izraelem oznámil na konci října americký prezident Donald Trump.

Spojené státy na konci loňského roku vyřadily Súdán ze seznamu zemí podporujících terorismus, což Chartúmu otevírá nové možnosti získat investice a finanční podporu ze zahraničí. Mnuchin je prvním členem americké vlády, který do Súdánu přicestoval po tomto rozhodnutí.

#BREAKING: Sudan has signed an MOU in which it commits to the Abraham Accords and the process of normalizing ties with Israel. pic.twitter.com/el7cwmnfAz