Egypt chce být zařazen na seznam bezpečných zemí

Podle Ananího Egypt přijal velmi přísná bezpečnostní opatření proti šíření pandemie, která se v turistických resortech striktně dodržují. Upozornil, že do Egypta cestují turisté ze zemí okolo Česka, například z Polska nebo Rumunska.

Mezi bezpečné země mimo Evropu česká vláda od 1. července zahrnula Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. Seznam od 3. srpna rozšířila o Tunisko.

Některé velké cestovní kanceláře začaly v srpnu rušit zářijové zájezdy do Egypta, protože země není na seznamu bezpečných destinací. Navíc podle informací na webu českého ministerstva zahraničí z rozhodnutí egyptského premiéra od 1. září začne platit povinnost pro všechny cestovatele prokázat se při vstupu do země negativním testem na covid-19, který nesmí být starší než 48 hodin. Test nebude vyžadován jen u dětí do šesti let. Podle ministra bude možné provést test i přímo při příletu do Egypta, cena je kolem 25 dolarů na osobu. Když bude někdo podezřelý s příznaky, bude umístěn do karantény v rámci hotelového resortu.

Egypt patří k nejoblíbenějším destinacím, kam Češi vyrážejí s cestovními kancelářemi. Podle Českého statistického úřadu tam loni zavítalo 234.000 českých cestovatelů. U cestovní agentury Invia byl loni Egypt po Řecku druhou nejnavštěvovanější zemí. Podle mluvčí agentury Andrey Řezníčkové tam zamířilo 16 procent klientů. K výhodám Egypta podle Řezníčkové patří stále dobré počasí a poměrné krátký let, který trvá tři a půl hodiny. Oblibu této destinace potvrdil také průzkum CK Exim Tours, který zjišťoval, kde by chtěli lidé strávit letošní dovolenou. Právě Egypt v něm podle obchodního ředitele a mluvčího CK Petra Kostky jednoznačně zvítězil. Lidé se podle něj neustále na jeho dostupnost ptají.