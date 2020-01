Epidemie spalniček zabila v Kongu 6000 lidí

"Vyzýváme naše dárce, aby posílili nouzovou pomoc," apelovala na mezinárodní společenství regionální ředitelka WHO pro Afriku Matshidiso Moetiová.

Organizace již na pomoc v boji s nemocí získala 27,6 milionů dolarů (625 milionů korun), požaduje však dalších 40 milionů dolarů (905 milionů korun), aby se s epidemií vypořádala. Peníze chce využít zejména na očkování dětí ve věku šest až 14 let, kterých se v minulém roce týkalo 25 procent všech případů zaznamenaných onemocnění. Zdravotníci již poskytli vakcínu více než 18 milionům dětí do pěti let po celém Kongu.

Spalničky se projevují výskytem zarudlých skvrn na pokožce a mohou vést až k úmrtí. Způsobuje je virus, který se snadno přenáší přímým kontaktem nebo vzduchem. Před objevením vakcíny v 70. letech 20. století spalničky celosvětově zabíjely mezi sedmi až osmi miliony lidí ročně.

Kongo kromě spalniček ohrožuje také epidemie eboly a násilí, přičemž obojí se soustředí ve východní části této rozlehlé středoafrické země, obzvlášť v provinciích Severní Kivu a Ituri.