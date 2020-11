Etiopie ignoruje výzvy k ukončení násilí na severu země, o konfliktu jednala i RB OSN

Dnešním dnem vyprší 72hodinové ultimátum, které v neděli dala etiopská vláda Tigraji na složení zbraní, a tak jsou nyní výzvy k ochraně civilních obyvatel v Tigraji ještě naléhavější, připomíná agentura AFP. Vláda pohrozila, že při nedodržení výzvy zahájí útok na středisko regionu, půlmilionové město Mekele.

"Vyjádřil jsem silné obavy z rostoucího etnicky motivovaného násilí, kvůli mnohým obětem a porušování lidských práv, stejně jako mezinárodního humanitárního práva," uvedl vrcholný představitel unijní diplomacie Josep Borrell po rozhovoru s etiopským ministrem zahraničí. Borrell dal také najevo evropskou podporu Africké unii, která se snaží o mediaci konfliktu. "Je to jediná možná cesta, která zabrání další destabilizaci," míní diplomat.

