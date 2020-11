Etiopie na prahu občanské války. Armáda mobilizuje k vojenské operaci na severu země

Generální tajemník OSN António Guterres vyzval k rychlému zklidnění. Zástupce náčelníka generálního štábu etiopské armády Berhanu Jula ale řekl, že se mobilizuje v celé zemi na podporu severního velitelství, pod něž Tigraj patří.

Premiér Ahmed, který dostal loni Nobelovu cenu za mír za dosažení mírové dohody s Eritreou, dnes napsal dva tweety, v nich vysvětloval postoj vlády k situaci na severu. Sdělil, že chystaná operace bude mít "jasné, omezené a dosažitelné cíle, totiž obnovit právo a ústavní pořádek a zajistit Etiopanům jejich právo na klidný život, ať žijí v jakékoli části země".

Ethiopia has no place for criminal elements. The proud Ethiopian people of Tigray & other citizens cannot be taken hostage by fugitives from justice forever. We shall extract the region of these criminal elements & relaunch our country on a path to sustainable prosperity for all.