Etiopie odsoudila Trumpův výrok o odstřelení přehrady

"Skončí to tím, že (Egypt) vyhodí přehradu do vzduchu. Řekl jsem to a říkám to nahlas... vyhodí tu přehradu do vzduchu. Musí něco udělat," prohlásil podle agentury AP šéf Bílého domu.

Učinil tak v pátek před reportéry při telefonických hovorech s premiéry Súdánu a Izraele ohledně normalizace izraelsko-súdánských vztahů. Při té příležitosti však zaznělo i téma etiopské přehrady, popisuje server BBC. Americký prezident i súdánský premiér zároveň vyjádřili naději v mírové řešení sporu.

"Etiopie se nenechá vtáhnout do žádné agrese," prohlásil dnes etiopský premiér Abiy Ahmed a dodal, že jakékoliv hrozby ohledně přehrady jsou "chybné, neproduktivní a jasné porušení mezinárodního práva". Země stavbu přehrady dokončí, pronesl. Šéf etiopské vlády prezidenta Spojených států přímo nezmínil, nicméně podle světových agentur i BBC není pochyb, proč se silným prohlášením dnes vystoupil.

Etiopská přehrada za 4,6 miliardy dolarů (102,3 miliardy korun) má být největší hydroelektrárnou v Africe a Etiopie stavbu už dokončuje. Pro východoafrickou zemi je vodní dílo otázkou národní hrdosti a tamní vůdci v něm vidí způsob, jak s pomocí levné elektrické energie nastartovat ekonomiku. Egypt se však obává, že by stavba mohla ohrozit životy jeho obyvatel, protože země existenčně závisí na přísunu vody z Nilu.

Diplomatická roztržka se táhne již roky a obě strany si kvůli přehradě i pohrozily válečným konfliktem. USA se letos postavily do role prostředníka a zprostředkovaly několik kol jednání, Etiopie ovšem Američany obviňuje, že straní Káhiře. Roztržka se týká rovněž Súdánu, který se obává o osud svých menších přehrad. Etiopská přehrada mu však dává naději na získání levnější elektrické energie, ve sporu tak působí podle AP spíše jako mediátor.

Americké ministerstvo financí letos v září prohlásilo, že na příkaz Donalda Trumpa pozastavuje část finanční pomoci, kterou poskytuje Etiopii, a to právě kvůli vodnímu dílu. USA se k tomuto kroku rozhodly kvůli údajně nedostatečnému vývoji v rozhovorech mezi Etiopií, Egyptem a Súdánem ohledně přehrady.