Etiopská armáda podle premiéra osvobodila část státu Tigraj, lidé prchají do Súdánu

Agentura Reuters upozornila, že stát Tigraj je odříznut od světa a Ahmedovo tvrzení o úspěchu armády tedy nelze ověřit.

Vládním silám kladou odpor milice Tigrajské lidově osvobozenské fronty (TPLF), která se zatím k situaci na bojišti nevyjádřila.

Napětí se ale podle agentury AP v Etiopii neomezuje jenom na Tigraj, šíří se celou zemí. Podle vlády bylo zadrženo 150 lidí za šíření "strachu a hrozeb" na území celé Etiopie. Na podporu federální ofenzívy se dnes mají konat shromáždění. Kvůli bojům už do sousedního Súdánu odešlo okolo 10.000 lidí, súdánské úřady jsou uprchlíky přetíženy, ale očekávají vlnu až 200.000 osob.

More than 7000 refugees from the Tigray region of Ethiopia have entered Sudan, fleeing fighting between government and regional forces.



There are also many displaced people in Tigray, and 96000 Eritrean refugees.



If hostilities continue, the humanitarian impact will worsen.