Experty znepokojuje Afrika. Počet nakažených vzrostl o 43 % za týden

Africký kontinent má velmi omezenou a už nyní přetíženou kapacitu testování pacientů, uvedl John Nkengasong, ředitel afrických středisek pro kontrolu a předcházení nemocí. Nárůst nakažených je navíc podle zdravotních expertů prakticky s jistotou podhodnocený.

Africké vlády k dnešnímu dni ohlásily téměř 26.000 případů, což je o 10.000 víc než minulý týden. Celkem zemřelo asi 1200 lidí. I když jsou tyto počty stále v celosvětovém měřítku relativně nízké, tak prudký nárůst je důvodem k obavám, řekl Nkengasong.

WHO v poslední zprávě varovala, že by s nemocí covid-19 mohlo v Africe zemřít více než 300.000 lidí a nákaza by mohla zahnat 30 miliónů obyvatel do zoufalé bídy. Afrika má podle Nkengasonga čas odvrátit podobnou katastrofu, ale musí nutně začít s testováním lidí a sledováním případů nákazy. A s tím se stále potýká.

Dva měsíce od chvíle, kdy kontinent začal přijímat opatření pro boj s koronavirem, bylo provedeno méně než 500.000 testů - to je průměrně jen 325 otestovaných lidí na každý milión obyvatel Afriky.

Střediska pro kontrolu a předcházení nemocí si vytyčila za cíl provést během následujících čtyř týdnů milión dalších testů a deset miliónů v následujících čtyřech měsících. Tuto snahu ale maří zásadní překážka - chatrné zdravotní služby v mnoha afrických zemích, upozorňuje AP.