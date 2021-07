Exprezident JAR Zuma se vydal policii, zřejmě nastoupí k výkonu trestu

Bývalý prezident se měl k výkonu trestu přihlásit do nedělního večera, tento termín však nedodržel. Policie pak dostala příkaz Zumu zatknout, pokud se sám nevzdá do dnešní půlnoci. "Prezident Zuma se rozhodl podvolit zatykači. Je právě na cestě, aby se přihlásil do nápravného zařízení," uvedla ve vyjádření Zumova nadace jen pár minut před vypršením půlnočního termínu. Policie krátce poté v prohlášení potvrdila, že exprezident je již v jejích rukou. Následně byl přijat do věznice, která se nachází asi 175 kilometrů od jeho sídla na východě země.

Prvních 14 dní bude Zuma zadržován v izolaci, v souladu s platnými protikoronavirovými opatřeními, uvedl dnes podle Reuters ministr spravedlnosti Ronald Lamola. Doplnil, že k Zumovi se bude přistupovat stejně jako k jiným vězňům. O podmínečné propuštění bude exprezident moci požádat po čtyřech měsících.

Zumu vyšetřuje zvláštní komise, která prověřuje případy korupce z doby, kdy byl viceprezidentem a pak z jeho prezidentského mandátu v letech 2009 až 2018. Vyslechla už několik svědků. Zuma se dostavil pouze jednou, zbylá předvolání ignoroval. Považuje komisi za zaujatou a vyšetřování za vyřizování politických účtů. Ústavní soud jej odsoudil za pohrdání justicí kvůli neposlechnutí příkazu poskytnout vyšetřování požadované důkazní materiály.

Zuma v neděli ve vyjádření odmítl k trestu nastoupit a přirovnal nejvyšší soud k činitelů režimu apartheidu, proti němuž bojoval a který jej rovněž uvěznil. Jeho právníci přitom ústavní soud požádali o přezkoumání rozsudku a zároveň o pozastavení zatykače.

Reakce úřadů na Zumovu neochotu spolupracovat při vyšetřování je podle agentury AP nahlížena jako zkouška toho, jak dokáže Jihoafrická republika v období po pádu apartheidu vynucovat vládu práva.