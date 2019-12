Humanitární katastrofa v Mali: Vlna násilí vyhnala z domova přes 100 tisíc dětí

Mali se už přes pět let potýká s přítomností radikálních islamistických ozbrojenců, kteří se v roce 2013 pokusili o státní převrat. Džihádisté nyní ovládají velké části území na severu země a zvětšují svůj vliv i v centrální části.

Podle některých odborníků je součástí jejich strategie také posilování etnických rozbrojů mezi malijským obyvatelstvem. Džihádisté tím chtějí rozvrátit společenskou strukturu a zemi ještě více oslabit.

PRESS RELEASE: Mali continues to face the dire consequences of a worsening security & humanitarian crisis. “It is incomprehensible that about 300,000 children are deprived of their right to education... & over 100,000 children had to flee their homes" > https://t.co/vPIzN7jyzz