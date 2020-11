Islamisté stupňují útoky v Mosambiku, na útěku jsou statisíce lidí

Podle IOM její pracovníci poskytli pomoc tisícům rodin na útěku ze severu země. "Prostředky, které máme k dispozici, ale nemohou pokrýt humanitární potřeby rodin (na útěku)," uvedla vedoucí mise IOM v Mosambiku Laura Tommová-Bondeová.

Drtivá většina uprchlíků směřuje na jih Mosambiku. Uprchlíci se hromadí také ve správním středisku province Cabo Delgado. Ve městě Pemba se podle odhadů nachází až 100.000 uprchlíků a počet obyvatel tohoto města se tak zvýšil o třetinu.

Tens of thousands of people have fled recent violence in Cabo Delgado with just the clothes on their back.



IOM teams are on the ground offering assistance.



