JAR rozvolní protikoronavirová opatření, nemocných ubývá

Od 20. září bude v JAR zmírněn noční zákaz vycházení, opět se začne prodávat alkohol v barech a rekreační a další zařízení budou moci naplnit svou kapacitu z 50 procent. Nadále však bude platit povinnost dodržovat rozestupy a nosit roušky.

"Odolali jsme koronavirové bouři," uvedl v televizním projevu k národu prezident Cyril Ramaphosa.

Celostátní uzávěra byla v JAR zavedena 27. března. Země s téměř 58 miliony obyvatel dosud zaznamenala více než 650.000 případů nákazy koronavirem a přes 15.000 lidí tam s onemocněním covid-19 zemřelo. Počty nově nakažených však výrazně klesly od července, kdy přibývalo zhruba 12.000 nakažených denně, na méně než 2000 nových případů, jež země hlásí v současné době.

"Nyní nastal čas na to, abychom vrátili naši zemi, lid a ekonomiku do stavu, který je normální a více se podobá životům, které jsme žili před šesti měsíci," uvedl Ramaphosa."Je čas, abychom se přesunuli k tomu, co bude naším novým normálem, dokud tu s námi je koronavirus," dodal.

Od půlnoci 20. září budou v JAR opět povoleny společenská, náboženská a politická shromáždění, za předpokladu, že počet účastníků nepřekročí 50 procent kapacity zařízení, kde se akce koná. Maximální povolená účast na vnitřních akcích bude 250 lidí a 500 na venkovních. Pohřbů se nově bude moci zúčastnit až 100 lidí, oproti stávajícím 50. Pravidla ohledně naplnění kapacity zařízení se vztahují i na posilovny a další rekreační a zábavní zařízení, které dosud směly přijímat maximálně 50 zákazníků. Noční zákaz vycházení platící od 22:00 do 04:00 začne o dvě hodiny později. Konzumace alkoholu na místě bude povolena v podnicích, které k tomu mají licenci.

Jihoafrická republika uzavřela své hranice hned od začátku uzávěry. Cestování do ciziny bude znovu možné od 1. října. Lidé přijíždějící do JAR se musí prokázat negativním testem na koronavirus, který není starší než tři dny.

K oživení ekonomiky, kterou přísná opatření tvrdě zasáhla, nyní vláda připravuje další stimulační balíček.