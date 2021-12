Jihoafrická republika ohlásila rekordní počet nových případů koronaviru

V JAR za posledních 24 hodin také přibylo 54 úmrtí v souvislosti s covidem-19. Dnes ohlášený přírůstek je o něco vyšší než dosavadní maximum ze začátku července, kdy v zemi vrcholila třetí vlna epidemie a během jednoho dne se tam prokázalo 26.485 nových případů.

V listopadu Jihoafrická republika upozornila svět na variantu omikron, která je podle vědců pravděpodobně nakažlivější než dosavadní varianty. Omikron byl poté označen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) za znepokojivý a byl už potvrzen ve více než 70 zemích světa. Jihoafrický ministr zdravotnictví minulý týden ale oznámil, že zatím nejsou známky toho, že by omikron způsoboval závažnější průběh covidu-19. To však může souviset i s tím, že přibližně 38 procent dospělé populace v JAR má již dokončené očkování.

Ze závěrů jihoafrické studie, které byly zveřejněny v úterý, vyplynulo, že dvě dávky vakcíny proti nemoci covid-19 od společností Pfizer/BioNTech poskytují od doby, kdy se objevil omikron, zhruba 70procentní ochranu před hospitalizací, ale pouze 33procentní ochranu před infekcí.