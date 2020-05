Kadeřníci dělají nový účes, takzvaný koronavirus +VIDEO

Nový styl vymysleli kadeřníci v největším keňském slumu Kibera, rozkládajícím se na okraji metropole Nairobi. Účes připomíná to, jak vypadá koronavirus pod mikroskopem. Podle agentury Reuters je to poslední ukázka toho, jak se pracovníci ve službách snaží najít způsob, jak přilákat do svých salónů zákazníky a alespoň něco málo si vydělat.

zdroj: YouTube

Tři kadeřnice v salónu Mama Brayo účes začínají vytvářet tak, že nejprve rozdělí vlasy klienta na několik částí. Pak každý pramen zatočí a obalí silnou černou nití, takže trčí do stran. Výsledek se podobá novému druhu viru, jak je vidět při velkém zvětšení, tedy s prstenci bílkovin, které ho obklopují a připomínají sluneční atmosféru, takzvanou korónu.

"Je to jednoduché a velmi levné, může to udělat každý," říká kadeřnice Diana Andayiová. Při vymýšlení účesu se inspirovala podobnými styly, které zahlédla, že se nosí v Nigérii. A klienty, kteří během pandemie často přišli o výraznou část příjmů, se snaží nalákat i cenou - účes stojí v přepočtu méně než jeden dolar (asi 25 Kč).

Keňské úřady registrují stovky nakažených koronavirem a desítky mrtvých. Pandemie ale citelně zasáhla ekonomiku a zejména pracovníky s nejnižšími příjmy.

I když byla v zemi zavedena přísná opatření s cílem zabránit šíření viru, kadeřnické salóny mohly zůstat otevřené. Dobrovolně zavřít? To jsme nemohli udělat, tvrdí Andayiová. "Život tady je těžký. Každý den se musíme otáčet, abychom zajistili, že naše rodiny budou mít co jíst," dodala.

Podnikání se nedaří. Před vypuknutím pandemie si, když byl dobrý den, vydělali 3000 keňských šilinků (něco přes 700 Kč). Nyní je to asi čtvrtina, říká majitelka kadeřnického salónu Leunita Abwalaová. Doufá, že jim nový účes přiláká více zákazníků. "Zatím ale stále trpíme, protože poptávka je velmi malá," dodává.