Keňa zvažuje změnu názvů spojených s kolonialismem, jde i o Viktoriino jezero

"Měly by být odstraněny koloniální názvy, symboly a památky a nahradit by je měly upomínky národních hodnot a národní jednoty," stojí v petici právníků.

Kromě Viktoriina jezera, pojmenovaného po britské královně Viktorii, by mohly z map pod současným názvem zmizet Thomsonovy vodopády, jež nesou jméno prvního Evropana, který se k němu v 19. století dostal, Josepha Thomsona. O jméno by mohl přijít i horský pás Aberdare severně od Nairobi. Jméno mu dal právě Thompson, a to na počest tehdejšího ředitele královské zeměpisné společnosti lorda Aberdarea.

Právníci a autoři petice Wambugu Wanjohi a Kariuki Karanja jsou toho názoru, že by všechna tato místa měla dostat nová jména, jež se budou vztahovat ke keňské kultuře nebo připomínat keňské hrdiny.

V rozhovoru se zpravodajskou stanicí BBC Karanja přiznal, že se s kolegou nechal inspirovat událostmi v jiných zemích, kde se už zbavili soch oslavujících imperialismus.

Podle autorů petice není důvod nepřejmenovat všechna místa nesoucí názvy odkazující na koloniální období. V Keni už se to ostatně stalo třeba v případě Rudolfova jezera, které nyní nese název Turkana.

První jméno odkazovalo na rakouského arcivévodu a korunního prince Rudolfa a pro jezero je vybrali jeho evropští objevitelé maďarský cestovatel hrabě Sámuel Teleki de Szék a rakouský důstojník Ludwig Ritter von Höhnel. Jezero našli při své keňské expedici z let 1887 až 1889, jejímž patronem byl právě princ Rudolf. Turkana je název jednoho z kmenů, které v oblasti žijí, a právě to zvolil někdejší keňský prezident Jomo Kenyatta v roce 1975 pro nové označení místa. Keňa byla britskou korunní kolonií od roku 1920 a nezávislost na Británii získala v roce 1963.