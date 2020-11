Konflikt na severu Etiopie graduje, vládní letadla bombardují město Mekele

Agentuře Reuters informaci poslal osobně šéf Tigrajské lidově osvobozenecké fronty (TPLF). Mluvčí centrální vlády uvedla, že vláda nebude bombardovat civilní oblasti a dodala, že "bezpečnost Etiopanů v Mekele a ve státě Tigraj je i nadále prioritou federální vlády," píše Reuters.

Současný konflikt propukl 4. listopadu, kdy premiér Abiy Ahmed vyslal do etiopského státu Tigraj armádu poté, co vláda obvinila politickou stranu TPLF z krádeže zbraní na vojenské základně a ze zrady. Informace o průběhu bojů jsou velmi nejasné a zprávy z místa jsou těžko ověřitelné, protože v regionu je od začátku vojenské ofenzivy přerušeno telefonní a internetové spojení.

Today I was at Eastern Sudan’s Ethiopian border, talking to refugees arriving from the Tigray region of Ethiopia.



Most of them want to return home, but only if fighting ends and they can feel safe and secure.



Meanwhile we are stepping up efforts to address their basic needs. pic.twitter.com/FMEA0yuOyj