Konflikt na severu Etiopie se vyhrotil, podle Reuters jsou stovky mrtvých

Armádní představitel ze sousedního státu Amhara Reuters sdělil, že v řadách tigrajských jednotek je již 500 padlých. Také etiopská armáda podle dalších tří zdrojů agentury už přišla o stovky vojáků.

Na obavy z hrozící občanské války premiér dnes na twitteru reagoval slovy: "Strach, že v Etiopii propukne chaos, je neopodstatněný a je výsledkem nedostatečného pochopení našeho kontextu". Ubezpečil také, že operace brzy skončí, až se s jejich pomocí podaří ukončit "beztrestnost" v regionu a nastolit "vládu práva". Debretsion Gebremichael, který stojí v čele Tigraje, ale dříve uvedl, že severní region se bude bránit, dokud nebude federální vláda souhlasit s jednáními.

#Ethiopia is grateful for friends expressing their concern. Our rule of law operation is aimed at guaranteeing peace and stability once and for all by bringing perpetrators of instability to justice. 1/2