Konflikt v Libyi se dál zhoršuje. Do země proudí tisíce žoldnéřů ze Súdánu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do bojů v Libyi se v posledních měsících zapojily stovky nových žoldáků ze Súdánu. Britskému deníku The Guardian to potvrdili velitelé dvou skupin súdánských bojovníků, které jsou v Libyi aktivní. Prohlubují se tak obavy, že se konflikt v severoafrické zemi může rozrůst v nezvladatelnou mezinárodní válku, která by mohla destabilizovat výraznou část regionu.