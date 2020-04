Krize ve státě Lesotho se vyhrocuje. Premiér obviněný z vraždy poslal do ulic armádu

V ulicích hlavního města Maseru byly dnes přítomny pěší hlídky vojáků v neprůstřelných vestách i obrněná vozidla. Premiér vyslání armádních složek vysvětlil ve státní televizi potřebou "obnovit mír a pořádek" a uvedl, že donucovací instituce v zemi ohrožují demokracii, píše RFI. Thabane ale neupřesnil, které konkrétně instituce má na mysli.

Na Thabaneho je od roku 2017 vyvíjen tlak, aby rezignoval kvůli podezření z vraždy své manželky Lipolelo Thabanehové, která byla cestou domů zastřelena v autě na předměstí Maseru. Státník letos v únoru nakonec oznámil, že plánuje odstoupit k 31. červenci, jeho oponenti ze strany ABC by si však přáli jeho odchod uspíšit. Thabane v dubnu uložil tajným službám, aby tyto jeho politické rivaly sledovaly a stěžoval si, že jeho protivníci "využívají koronavirové krize a spřádají plány proti vládě".

#Lesotho army deployed a day after

-Constitutional Court ruled that Prime Minister Tom Thabane decision to suspend parliament was irrational and set aside

-High Court interdicted plan to suspend police commissioner until it hears application challenging it pic.twitter.com/7kxloGMZ7N