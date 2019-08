Lékaři bijí na poplach: Turisté, pozor! V egyptské Hurghadě propukla epidemie

Britské úřady varují turisty před cestami do Hurghady, Upozornily na to, že někteří lidé v tomto egyptském letovisku uvízli poté, když se nakazili infekcí způsobenou bakterie E.coli. U dalších turistů se nákaza projevila až po návratu domů. Případů je tolik, že lékaři dokonce mluví o epidemii.

Nakazilo se nejméně 25 britských turistů, přičemž nejmladším nakaženým bylo dítě mladší než jeden rok a nejstaršímu nemocnému bylo 67 let. Bakterie se podle lékařů pravděpodobně šíří kontaminovanou vodou nebo jídlem. I proto turistům radí, aby vyhýbali salátu, nepasterizované zmrzlině, sýru a kostkám ledu, které by mohly být vyrobeny z kontaminované vody.

Kromě toho podle nich nemoc souvisí se špatnou hygienou. Inkubační doba je 3 až 5 dnů - takže infikovaní lidé nemusí ihned vykazovat příznaky, které zahrnují průjem a silnou bolest břicha. Každý, kdo byl v tomto letovisku a cítí se nemocně, by měl vyhledat lékařskou pomoc, radí Skotský úřad na ochranu zdraví.

„Standardy tam jsou mnohem volnější než ve Velké Británii. Když tam budete jíst, je to jako byste hráli ruskou ruletu, protože se musíte spoléhat na to, že si ostatní umývají ruce, aby vás nenakazili,“ varuje pro britský deník The Sun právník Nick Harris.

Cestovní společnosti podle něj musí udělat mnohem více, aby zajistily bezpečnost svých zákazníků.

Problémy se v Hurghadě objevily i minulou sezónu. V pobřežním letovisku loni za záhadných okolností zemžel manželský pár z Británie. Susan a Johnu Cooperovým se stal osudným pobyt v hotelu Steigenberger Aqua Magic v Hurghadě.