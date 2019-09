Libyjská stráž zadržela na moři 500 uprchlíků. Po vylodění do nich střílela ostrými

Mezi migranty bylo 28 žen a pět dětí. Utečenci pocházejí ze subsaharské Afriky a arabských a asijských zemí. Úřady všechny odvezly do zadržovacích středisek, které v okolí Tripolisu provozuje vláda premiéra Faíze Sarrádže uznávaná OSN.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) libyjská pobřežní stráž ve čtvrtek střílela ostrými náboji po skupině utečenců, které zachytila na moři a vrátila se s nimi na pevninu. Migranti se snažili utéct, nechtěli se totiž vracet do zadržovacích středisek. Jednoho z nich střelba zasáhla, o několik hodin později svým zraněním podlehl v nemocnici.

Mezinárodní humanitární organizace i OSN dlouhodobě upozorňují na nevhodné životní podmínky v zadržovacích střediscích pro utečence v Libyi. Mnoho migrantů tvrdí, že v nich není k dispozici dost jídla a prostoru a že v nich čelí zneužívání, vydírání, novodobému otroctví a mučení.

#Migrants returned to #Libyan shores were resisting being sent back to detention centres.

Armed men began shooting in the air when several migrants tried to run away from their guards.



A Sudanese migrant was struck by a bullet in the stomach. He died 2 hours later. https://t.co/JncAbqZGHD