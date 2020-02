Libyjský maršál Haftar je ochoten přistoupit na příměří. Klade si však podmínku

Východolibyjský polní maršál Chalífa Haftar, který stojí v čele samozvané Libyjské národní armády (LNA), by byl připraven dodržovat příměří, pokud by Libyi opustili syrští a turečtí žoldáci a Ankara by přestala vládě v Tripolisu dodávat zbraně. Haftar to řekl v rozhovoru s ruskou agenturou RIA Novosti.